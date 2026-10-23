Атаки ВСУ на Санкт-Петербург практически всегда в том или ином виде задействуют воздушное пространство Эстонии.
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Секретный фарватер, в шхерах
Пока всё - пустые разговоры. Предложений - масса, действий - ноль!
Ключевое слово -"может".
Второй и третий варианты отличные!
По-моему решение лежит на поверхности. Проще заткнуть дыру в ведре, чем каждый раз убирать ту воду которая через нее выливается. Прикрыть границу стран Прибалтики средствами ПВО и сбивать дроны еще на их территории при подлете к нам. Не думаю что США захотят из-за этого участвовать в войне с Россией, проще дать пинка эстонцам и пр. моськам чем всерьез рассматривать введение в действие 5-й стать НАТО. А сами европейцы без США могут только щеки надувать.
Вся Европа влезала в противостояние тихой сапой а мы в ответ только предупреждали! Нужно тем же путём пойти в обратном направлении!
Давно пора наказать