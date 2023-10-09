Antenna Weekly. Дайджест ресторанных новостей с 11 по 22 октября

Antenna Daily подготовила дайджест главных ресторанных новостей с 11 по 22 октября. Завтраки в IL MATTO Новый осенний месяц в московском IL MATTO встречает гостей не только уже полюбившимися хитами от бренд-шефа Джанмария Сапия, но и красивыми и сытными завтраками в паре с бокалом комплиментарного игристого, которые действуют с 10:00 до 13:00 в будние дни и с 10:00 до 14:00 в выходные.