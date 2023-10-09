AntennaDaily
ЕдаСтиль жизниКиноПутешествияМода и красотаЛитератураЗнаменитости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

AntennaDaily

68 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Последняя очень эффектно выглядитMarc & André пред...
  • Лев Нецветаев
    Северное море с видом на турецкие завтраки...Турецкие завтраки...
  • Katy har
    Напишу откровенно книга крутая. Тема раскрыта.👍👍👍🔥Анжелика Феннич: ...

Antenna Weekly. Дайджест ресторанных новостей с 11 по 22 октября

Antenna Weekly. Дайджест ресторанных новостей с 11 по 22 октября

Antenna Daily подготовила дайджест главных ресторанных новостей с 11 по 22 октября.  Завтраки в IL MATTO Новый осенний месяц в московском IL MATTO встречает гостей не только уже полюбившимися хитами от бренд-шефа Джанмария Сапия, но и красивыми и сытными завтраками в паре с бокалом комплиментарного игристого, которые действуют с 10:00 до 13:00 в будние дни и с 10:00 до 14:00 в выходные.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх