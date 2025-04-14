Многодетной семье из Ангарска предложили подключить дом к электричеству за 3 млн рублей

В Иркутской области разгорелся скандал из-за требования к многодетной семье выплатить 3,2 миллиона рублей за подключение к электросетям, хотя подключение могло быть бесплатным по инвестпроекту, но с ожиданием до 2029 года.
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