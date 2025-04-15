День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России: когда отмечают, история и значение праздника

Праздник объединяет тех, кто с честью и достоинством выполнял свой долг на протяжении многих лет.Когда отмечается День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД РоссииДень ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России ежегодно отмечается 17 апреля.