В Ростовской области полицейские задержали подозреваемого в сбыте фальшивых купюр

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Волгодонское» совместно с коллегами из УЭБиПК ГУМВД России по Ростовской области пресечена противоправная деятельность 22-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте фальшивых денежных купюр.