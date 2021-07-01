В Ростовской области полицейские задержали подозреваемого в сбыте фальшивых купюр

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Волгодонское» совместно с коллегами из УЭБиПК ГУМВД России по Ростовской области пресечена противоправная деятельность 22-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте фальшивых денежных купюр.
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