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Сенатор Клишас: после угроз атаковать Крым необходима демилитаризация всей территории Украины

Сенатор Клишас: после угроз атаковать Крым необходима демилитаризация всей территории Украины

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас выступил с заявлением, что угроза атаки на Крым подтверждает факт того, что необходимо проведение полной денацификации и демилитаризации всей территории Украины.

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