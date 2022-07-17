Сенатор Клишас: после угроз атаковать Крым необходима демилитаризация всей территории Украины

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас выступил с заявлением, что угроза атаки на Крым подтверждает факт того, что необходимо проведение полной денацификации и демилитаризации всей территории Украины.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас выступил с заявлением, что угроза атаки на Крым подтверждает факт того, что необходимо проведение полной денацификации и демилитаризации всей территории Украины.
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