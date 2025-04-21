Перехитрила ли Мелони Трампа?

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 17 апреля прибыла в США с рабочим визитом к Дональду Трампу. В нынешней неспокойной геополитической ситуации этот вояж уже оброс многочисленными слухами и предположениями, многие из которых оказались правдой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии