Yonhap: США отправили в Южной Корею самолет после испытаний КНДР ядерного оружия

Разведывательный самолет ВВС США RC-135W Rivet Joint был замечен в небе над Южной Кореей для наблюдения за действиями КНДР после заявления Пхеньяна об испытании системы подводного ядерного оружия "Хэиль-5-23".
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