Что случилось ночью, 18 февраля 2025 года

18 февраля российская и американская стороны проведут переговоры в Эр-Рияде. Представители стран обсудят вопросы украинского урегулирования, подготовку к встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а также восстановление двусторонних отношений в полном объеме.
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