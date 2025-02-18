Что случилось ночью, 18 февраля 2025 года

18 февраля российская и американская стороны проведут переговоры в Эр-Рияде. Представители стран обсудят вопросы украинского урегулирования, подготовку к встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а также восстановление двусторонних отношений в полном объеме.