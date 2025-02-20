Первый патриотический: телеканалу «Звезда» исполняется 20 лет

Первый в России военно-патриотический канал сегодня отмечает День Рождения. «Звезда» в эфире 20 лет. Доступ к архивам Минобороны РФ все эти годы позволял нашим коллегам отстаивать историческую правду и справедливость.
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