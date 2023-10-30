Россиян ждут трехдневные выходные

В связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать с 4 по 6 ноября. При этом рабочий день в пятницу, 3 ноября, будет сокращен на один час, следует из производственного календаря, утвержденного постановлением правительства.
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