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Общественники потребовали возбудить дело против режиссера «Мастера и Маргариты»

Общественники потребовали возбудить дело против режиссера «Мастера и Маргариты»

Режиссера Локшина призвали привлечь к ответственности из-за критики СВО Участники общественного движения «Зов народа» потребовали возбудить уголовное дело против режиссера фильма «Мастер и Маргарита» Максима Локшина.

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