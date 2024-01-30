Общественники потребовали возбудить дело против режиссера «Мастера и Маргариты»

Режиссера Локшина призвали привлечь к ответственности из-за критики СВО Участники общественного движения «Зов народа» потребовали возбудить уголовное дело против режиссера фильма «Мастер и Маргарита» Максима Локшина.
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