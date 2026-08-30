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Не похожи: актриса Ирина Пегова опубликовала редкое фото с 20-летней дочерью

Не похожи: актриса Ирина Пегова опубликовала редкое фото с 20-летней дочерью

Народная артистка России Ирина Пегова рассказала, как она провела отпуск. Актриса вместе с семьей — мамой, сестрой и дочерью — посетила Суздаль.

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