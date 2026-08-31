Песков призвал дождаться предложения Турции по посредничеству по Украине

Об инициативе Турции по посредничеству в урегулировании украинского конфликта можно будет говорить после получения от нее соответствующего предложения, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая просьбу прокомментировать возможнее содействие Анкары по вопросу Украины.