Песков призвал дождаться предложения Турции по посредничеству по Украине

Об инициативе Турции по посредничеству в урегулировании украинского конфликта можно будет говорить после получения от нее соответствующего предложения, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая просьбу прокомментировать возможнее содействие Анкары по вопросу Украины.
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