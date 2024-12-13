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Китай

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Си Цзиньпин направил поздравительное письмо в адрес международного форума Imperial Springs 2024

Пекин, 12 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг направил поздравительное письмо в адрес международного форума Imperial Springs 2024 /"Императорские источники - 2024", по-китайски известен как "Цунду-2024"/.

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