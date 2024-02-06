Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Александр Денисов
    Если Путину было удобно с ними работать(еще большой вопрос кто кого наверх тащил), но вопросы все равно есть. Смерть ...Убрать Путина рук...
  • Сергей Oблезов
    Пока за предательство Родины, у нас будут давать условные сроки, и ласково называть иностранным агентом, у нас ничего...СВО должна получи...
  • ninikooo Митусова
    Куда же без Собчак?! Где дерьмо- Там и она во главе…Ну вот и все - вы...

Ну вот и все - выборы пройдут без Бориса Надеждина. В деле оказалась замешана Собчак

Ну вот и все - выборы пройдут без Бориса Надеждина. В деле оказалась замешана Собчак

Интересная жизнь с Vera Star Неожиданно набравший популярность кандидат в президенты РФ, Борис Надеждин, с большей долей вероятности, не будет допущен до выборов которые состоятся с 15 по 17 марта текущего года.

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Комментарии
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Юрий Изместьев
Кирпичом по харе пару раз, и &quot;борька&quot; (так свиней зовут) сразу станет &quot;настоящим патриотом&quot; и сдаст всех &quot;берлинцев&quot;.
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1 час.
V
Valery
Слава Богу, надежды Надеждина не оправдались. Мягко говоря, очень скользкая личность.
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1 час.
ninikooo Митусова
Куда же без Собчак?! Где дерьмо- Там и она во главе…
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45 мин.

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