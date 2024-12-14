Украина запустила почти четыре десятка дронов по России. В Орле повреждена нефтебаза

В военном ведомстве России сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили за ночь 37 украинских БПЛА над Кубанью, Курской, Брянской и Орловской областями, акваторией Азовского моря.
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