Передача Гаврикова не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Эдмонтоном» и вылета из серии плей-офф

«Эдмонтон Ойлерз» стал полуфиналистом плей-офф Западной конференции НХЛ. Ранним утромм 2 мая (мск) в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) завершился пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором местный «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз».
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