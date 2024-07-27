НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Рыжиков об игровой карьере: «Я реализовался на 110 процентов. В мои годы российская вратарская школа была очень сильна» 

Рыжиков об игровой карьере: «Я реализовался на 110 процентов. В мои годы российская вратарская школа была очень сильна» 

- 45 минут игры в воротах сборной России в товарищеском матче с Катаром – это для вас скромное достижение или объективный показатель уровня мастерства? Нет сожаления, что так и не были востребованы в сборной России? – Все может быть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх