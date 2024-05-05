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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Американские врачи назвали 5 правил, которые помогут избавиться от бессонницы

Американские врачи назвали 5 правил, которые помогут избавиться от бессонницы

ВАШИНГТОН, 5 мая, ФедералПресс. По статистике около трети взрослых американцев не спят положенные 7–8 часов в сутки, а в основе этого лежит бессонница, возникающая из-за стресса, работы, а также общей культуры продуктивности, которая не нацелена на качественный отдых.

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