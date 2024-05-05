Американские врачи назвали 5 правил, которые помогут избавиться от бессонницы

ВАШИНГТОН, 5 мая, ФедералПресс. По статистике около трети взрослых американцев не спят положенные 7–8 часов в сутки, а в основе этого лежит бессонница, возникающая из-за стресса, работы, а также общей культуры продуктивности, которая не нацелена на качественный отдых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии