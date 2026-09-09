Водителей Калужской области предупредили о лосином гоне

С начала 2026 года в Калужской области в ДТП с участием лосей погибли два человека. В период гона лоси преодолевают до 70 км в сутки, теряют осторожность и даже могут атаковать автомобили"Калугаоблохота" просит водителей соблюдать осторожность на дорогах региона, так как выходит на пик лосиный гон.