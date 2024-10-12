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Кучеров – 2-й игрок «Тампы» с 3+ голами в первом матче в сезоне. Контос сделал покер в дебютной игре команды в 1992-м

Форвард «Лайтнинг» сделал хет-трик в первом матче команды в новом сезоне НХЛ – против «Каролины» (4:1).

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