«Конечно, завидую Борисову»: Петров пожелал быть номинированным на «Оскар»

Актер Александр Петров захотел быть номинированным на кинопремию «Оскар». Это выяснилось в ходе шуточного диалога актера с ведущими одного из юмористических шоу во «Вконтакте» Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым.
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