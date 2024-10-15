Бабье лето отменяется? Синоптики рассказали, что будет в ближайшие дни и до конца месяца с погодой Ольга БезродняяПотепление, которое должно наступить после нынешних морозных дней, вряд ли принесет с собой долгожданные теплые солнечные лучи.