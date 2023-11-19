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Почему россияне массово ударяются в эзотерику

Почему россияне массово ударяются в эзотерику

В 2023 году суммарные траты россиян на эзотерику превысили 900 млн рублей. Идея с переходом от высшего образования к воспитанию детей и семейному быту, озвученная некоторыми официальными лицами, оказалась резонансной.

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