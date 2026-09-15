Мини-ПК за 230 долларов: Peladn WO5 получил Ryzen 5 и поддержку сразу трёх мониторов

Бюджетная новинка предлагает 8 ГБ ОЗУ, два слота для SSD, Wi-Fi 6 и широкий набор портов для рабочего места Компания Peladn представила новую версию компактного компьютера WO5.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым