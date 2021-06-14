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Только рожденный ползать может встать на колени

Только рожденный ползать может встать на колени

Зачем российских футболистов заставляют присоединиться к дикой и бессмысленной «акции толерантности»? Юрий Енцов На фото: игроки сборной Бельгии Янник Карраско и Торган Азар (слева направо) перед матчем чемпионата Европы по футболу Евро-2020 между командами Бельгии и России (Фото: Александр Демьянчук/ТАСС) Материал комментируют: Сейран Давтян   Сергей Левченко Футболисты сборной России на Евро-2021 не исполнили ритуал вставания на одно колено, в рамках не нами придуманной, пропагандисткой, по сути своей дикой и совершенно бессмысленной кампании под названием «Жизни черных важны» Black Lives Matter.

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