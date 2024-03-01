Главное о слитом разговором офицеров ФРГ, обсуждавших атаку на Крымский мост

В слитой беседе офицеров ФРГ от 19 февраля участвовало четыре человека, среди которых были сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте, инспектор BBC бундесвера Герхартц и начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе.