В Калужской области сотрудники полиции и волонтеры напомнили студентам о вреде наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области совместно с волонтерами Областного молодёжного центра провели семинар по профилактике употребления психоактивных веществ в Калужском колледже сервиса и дизайна.
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