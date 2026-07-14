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Царьград

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Юрист предупредил о рисках переводов на карты незнакомых лиц

Юрист предупредил о рисках переводов на карты незнакомых лиц

Переводы с карты на карту могут нести риски, предупредил юрист Александр Хаминский. Отправка денег незнакомцам может вызвать интерес правоохранительных органов, если получатель окажется связан с незаконной деятельностью.

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