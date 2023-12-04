11-е «знамение» роста S&P500

S&P 500 продемонстрировал непрерывную четырехнедельную серию роста в ноябре. В полувековой истории котировок это событие встречалось 10 раз на графике и каждый раз становилось началом затяжного позитивного тренда.
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