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Районная неделя

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День открытых дверей в колледже на Космодемьянских посетили более 300 гостей

В Политехническом колледже имени Н.Н. Годовикова состоялся День открытых дверей. Как сообщила администрация колледжа, в мероприятии приняли участие более 300 человек, а также съемочная группа Первого канала.

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