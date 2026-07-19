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"Люди приспосабливаются": Лариса Шеслер — о крахе планов ЕС по депортации украинцев

"Люди приспосабливаются": Лариса Шеслер — о крахе планов ЕС по депортации украинцев

Евросоюз практически исчерпал инструменты воздействия на украинских беженцев — социальные выплаты сокращены везде, кроме Германии и части скандинавских стран.

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