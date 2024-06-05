Медведчук заявил, что множимое Зеленским беззаконие приведет к гибели Киева

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает множить в стране беззаконие. Рано или поздно оно приведет к смерти страны, указал председатель совета движения «Другая Украина», доктор юридических наук Виктор Медведчук в беседе с «Комсомольской правдой».
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