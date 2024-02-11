02,11,24 Новомихайловка - Антоновка Активные боевые действия в районе Новомихайловки. Атака ВС РФ пехотным подразделением в восточной части Антоновки.
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02,11,24 Новомихайловка - Антоновка Активные боевые действия в районе Новомихайловки. Атака ВС РФ пехотным подразделением в восточной части Антоновки.
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