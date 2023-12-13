Волшебный Новый год и сказочные декорации в легендарном отеле Metropole Monte-Carlo

Традиционно в декабре во время новогодних и рождественских праздников лобби отеля Metropole Monte-Carlo превращается в настоящий зимний дворец из сказок – каждый год креативный директор отеля Перрин Гийонне кропотливо работает над оформлением праздничных декораций.
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