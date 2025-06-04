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В Брянской области обстрелу ВСУ подвергся свиноводческий комплекс

В Брянской области обстрелу ВСУ подвергся свиноводческий комплекс

Свиноводческий комплекс «Хоромное», расположенный в Брянской области, был подвергнут минометному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальные данные пресс-службы компании.

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