Ученые назвали необходимое количество шагов в день для профилактики деменции. Проанализировав МРТ-снимки головного мозга десяти тысяч человек, они пришли к выводу, что регулярная физическая активность положительно сказывается на работе мозга.
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