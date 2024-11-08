В обетный день, 9 ноября, могут исполниться желания

9 ноября – день особого почитания в православной традиции. Именно в этот день верующие вспоминают святого Нестора Летописца – выдающегося подвижника, писателя и историка древней Руси, чье наследие бесценно для нашего духовного и культурного наследия.
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