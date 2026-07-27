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Прибалтика открывает воздушные ворота: дроны ВСУ нацелились на Ленобласть

Прибалтика открывает воздушные ворота: дроны ВСУ нацелились на Ленобласть

Прибалтика открывает воздушные ворота: дроны ВСУ нацелились на Ленобласть Юлия ЧелкановаУкраинские беспилотники, атаковавшие в ночь на 24 июля Ленинградскую область, могли проникнуть в российское воздушное пространство с территории стран Прибалтики.

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