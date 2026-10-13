В МВД объяснили, как вернуть водительские права после лишения

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Вернуть водительское удостоверение после истечения срока лишения можно будет только при соблюдении ряда обязательных условий.
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