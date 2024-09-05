Отраслевые награды вручены работникам АО «Транснефть-Верхняя Волга»

К профессиональному празднику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности – была приурочена церемония награждения сотрудников АО «Транснефть-Верхняя Волга» ведомственными, региональными и корпоративными наградами за достижения в производственной деятельности.
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