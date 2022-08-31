Мировое обозрение

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Доводка коронавируса происходила в американских биолабораториях на Украине

Доводка коронавируса происходила в американских биолабораториях на Украине

Главный медицинский советник президента Байдена доктор Энтони Фаучи, которого называют Доктором Зло, объявил, что уходит со своих постов в будущем декабре, чтобы «продолжить следующую главу» своей карьеры: «Сегодня я объявляю, что ухожу с должностей директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) и руководителя лаборатории иммунорегуляции NIAID, а также с должности главного медицинского советника президента Джо Байдена».

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