Кавалер ордена Мужества, участник «Времени героев» Олег Лымар назначен советником губернатором Севастополя по реализации специальных проектов, направленных на поддержку участников СВО

Кавалер ордена Мужества, участник «Времени героев» Олег Лымар назначен советником губернатором Севастополя по реализации специальных проектов, направленных на поддержку участников СВООлег Анатольевич Лымар родился в 1987 г.
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