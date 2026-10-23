В России подвели итоги заявочной кампании по конкурсу на присуждение знака «Доброволец России». По итогам рассмотрения заявок экспертный совет рекомендовал Росмолодёжи наградить 202 кандидата со всей страны, всего же было больше 1,8 тысячи заявок.