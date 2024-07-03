Димитровград Сабантуе кунагы: «Өмет»кә язылыр идем, татарча укый белмим шул

Ульяновскиның «Өмет» газетасында Мәрьям Хәйбуллованың «Димитровград Сабан туе» дигән язмасы чыкты. 15 июнь көнне Димитровград шәһәренең Западный паркында татарча музыка иртәдән кичкә кадәр бер дә тынып тормады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии