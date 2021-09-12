Загадка: почему «умер» проект ГАЗ-33?

В 50‑е годы считалось очевидным, что каждый грузовик должен перевозить как можно больше груза. Водителей мало, да и машин не хватает… Поэтому на ГАЗе решили отойти от колесной формулы 4×2 к трехоснику 6×4 – таким должен был стать семитонник ГАЗ‑33.