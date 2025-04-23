В Госдуме призвали главу дипломатии ЕС изучить историю после ее слов о Крыме

Депутат Госдумы РФ Леонид Ивлев 22 апреля раскритиковал высказывание главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Каи Каллас после ее слов о непризнании российского статуса Крыма и призвал ее учить историю, а также восполнять пробелы в знаниях.