В Госдуме призвали главу дипломатии ЕС изучить историю после ее слов о Крыме

Депутат Госдумы РФ Леонид Ивлев 22 апреля раскритиковал высказывание главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Каи Каллас после ее слов о непризнании российского статуса Крыма и призвал ее учить историю, а также восполнять пробелы в знаниях.
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