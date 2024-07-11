Фарид Мухаметшин о работе парламента шестого созыва: «Это было время новых вызовов»

Сегодня состоится последнее заседание Госсовета РТ шестого созыва. Об особенностях работы парламента в этот период, ключевых законах, обращениях в Госдуму и ожиданиях от осенних выборов депутатов в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.