НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

2 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Фарид Мухаметшин о работе парламента шестого созыва: «Это было время новых вызовов»

Фарид Мухаметшин о работе парламента шестого созыва: «Это было время новых вызовов»

Сегодня состоится последнее заседание Госсовета РТ шестого созыва. Об особенностях работы парламента в этот период, ключевых законах, обращениях в Госдуму и ожиданиях от осенних выборов депутатов в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх