В Рязани состоялось торжественное мероприятие в рамках Всероссийской эстафеты СК России «Вместе – к Победе!»

В рамках патриотической Всероссийской эстафеты СК России «Вместе – к Победе!» в Рязани прошло торжественное мероприятие, приуроченное к предстоящему празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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